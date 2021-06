Der erste Schultag seit langem, an dem junge Leute wieder ohne Maske im Unterricht sitzen dürfen, bringt eine Erleichterung - gerade bei den sommerlich heißen Temperaturen. In Karlsruhe setzt mancher weiter auf den Schutz.

Drei Freundinnen sitzen auf der kleinen Mauer am Schulhof des Markgrafen-Gymnasiums in Durlach, es ist der erste Schultag seit langem mit gelockerter Maskenpflicht. „Es fühlt sich irgendwie komisch an“, sagt eine der Zwölfjährigen. „Es ist ungewohnt, bei den anderen das ganze Gesicht zu sehen.“

Auch Janina Becker geht es so. Die angehende Abiturientin erzählt in der ersten großen Pause: „Beim Reinkommen war es ein unsicheres Gefühl. Anfangs haben wir unsere Masken alle noch angelassen.“ Mitte Juli kommen die mündlichen Abi-Prüfungen, da hat die junge Frau keine Lust auf Risiko: „Ich trage die Maske mehr, als ich muss, und in meiner Freizeit unternehme ich kaum was.“