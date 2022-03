Karlsruher Gemeinderat entscheidet über Gastro-Angebote auf Parkflächen

Wie wird der südliche Vorplatz des Hauptbahnhofs gestaltet? Verlängert die Stadtverwaltung die erweiterte Nutzung von Außenbestuhlungsflächen für die Gastronomie? Und wie geht es weiter mit der Entsorgung von Erdmaterial, das beim Umbau des Wildparkstadions anfällt? Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigen sich die Stadträtinnen und Stadträte bei ihrer öffentlichen Sitzung am Dienstag um 15.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses am Marktplatz.

Für die Entsorgung von Aushub im Wildpark, der entgegen den ursprünglichen Plänen bislang nicht aufbereitet werden konnte, werden nach Lage der Dinge weitere 1,78 Millionen Euro fällig. Der städtische Betriebsausschuss hatte das Thema bereits beraten; die Mehrkosten sind über den Risikopuffer abgedeckt.

Nachdem es um die Gestaltung des Südeingangs zum Hauptbahnhof in der Stadtgesellschaft teils leidenschaftliche Diskussionen gegeben hat, will der Gemeinderat nun endgültig die Weichen in Richtung Zukunft stellen.

Südeingang des Hauptbahnhofs

Der Südeingang hat im Vergleich zu früheren Zeiten deutlich an Bedeutung gewonnen. Maßgeblich dafür ist die architektonisch anspruchsvolle Bebauung durch die Dommermuth-Bürohausriegel mit ihren 48 Meter hohen Glasfronten. Der Südeingang wird bereits heute von deutlich mehr Menschen genutzt als zu Zeiten, da sich dort jahrzehntelang eine Brache erstreckte.

Sitzung des Gemeinderats Termin: Die für die interessierte Öffentlichkeit zugängliche Sitzung im Bürgersaal im Rathaus am Marktplatz ist am heutigen Dienstag und beginnt um 15.30 Uhr.

Streitig war zuletzt der städtische Plan, die Taxi-Stellplätze rund 50 Meter vom eigentlichen Bahnhofs-Ausgang nach Süden Richtung Schwarzwaldstraße zu verlegen. Der Raum unmittelbar vor dem Ausgang soll gemäß den Planungen in Zukunft für Taxis sowie den privaten Abhol- und Bring-Verkehr tabu sein. Während die Taxis in Zukunft parallel zur Fahrstraße angeordnet werden sollen, sind im rechten Winkel zur Straße zehn sogenannte „Kiss-and-Ride“-Parkplätze für Kurzzeitparken vorgesehen.

Zwischen den zweireihig geplanten Taxiplätzen und der zentralen Platzfläche sieht die Planung ein „wanderndes Wasserfeld“ vor. Das Fontänenfeld hat voraussichtlich 30 Düsen und erinnert an jenes auf dem Marktplatz.

Bewirtung auf Parkflächen läuft aus

Im Gemeinderat wird am Dienstag die Entscheidung fallen, ob gastronomische Betriebe Parkplätze weiterhin als Fläche für ihre Außenbestuhlung nutzen dürfen. Einen entsprechenden Antrag hat die FDP-Gemeinderatsfraktion eingereicht. Sie sieht diese Möglichkeit als „schnelle, unbürokratische und kostengünstige Hilfe“ für die durch die Corona-Pandemie gebeutelten Wirte.

Nur so könne die vielfältige Karlsruher Gastronomie gewährleistet werden. Diese, so argumentiert die FDP, ist ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und trägt zur Attraktivität der Stadt sowie zum gesamtstädtischen Finanzaufkommens bei. Der Gemeinderat hatte am 14. Dezember 2021 die Erlaubnis, auf Parkflächen Gäste zu bewirten, bis zum 31. März dieses Jahres verlängert.

Geht es nach der Stadt, läuft diese zeitlich befristete Möglichkeit nun definitiv aus. Sie empfiehlt dem Gemeinderat deshalb, den Antrag der Liberalen abzulehnen. Aufgrund der zu erwartenden Lockerungen der Corona-Vorschriften sei die Regelung zur Sondernutzung nun nicht mehr nötig.

In 62 Fällen hatte die Verwaltung erweiterte Außenbestuhlungsflächen genehmigt, die meisten davon in der Innenstadt. Weil besonders dort Parkplätze rar sind, habe sich die Anzahl kritischer Rückmeldungen von Anwohnern gehäuft. Die Stadt wies in ihrer Stellungnahme zum FDP-Antrag darauf hin, dass sie „Anträge auf räumlich und/oder gestalterisch erweiterte Nutzungen von Außenbestuhlungsflächen wohlwollend prüfen“ wird. Über die Genehmigung entscheide die Straßenverkehrsbehörde in jedem Einzelfall.