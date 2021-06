Karlsruher Gemeinderat gibt einstimmig grünes Licht für den BBBank Wildpark

Unter Tagesordnungspunkt sechs 6 war es am Dienstagabend im Karlsruher Gemeinderat soweit: In einem einstimmigen Beschluss wurde die Zustimmung zum Namensrechtsvertrag zwischen der Stadt Karlsruhe, der KSC GmbH & Co. KGaA und der BBBank eG für das ehemalige Wildparkstadion gegeben.