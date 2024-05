Die Gartencenter in Karlsruhe sind voll mit Menschen, die sich Zuhause selbst mit Gemüse beglücken wollen. Was gibt es zu beachten?

Gemüse aus dem eigenen Garten oder sogar dem Balkon boomt: Die Gartenmärkte locken mit Spottpreisen für die Setzlinge. Mit Erfolg. „Heute ist der heftigste Tag im ganzen Jahr“, schildert Dennis Schmiglewsky, Abteilungsleiter bei Mauk Pflanzenwelt. Der Parkplatz ist voll – die Lust am Gärtnern und an der Ernte wächst sogar noch, sagt er.

„38.000 Nutzpflanzen, Gemüse oder Kräuter, haben wir in diesem Jahr schon produziert“, erklärt Gabi Mayer-Schüler, Produktionsleiterin in Grötzingen bei Mauk. Verkauft wird in Grötzingen und an den anderen Standorten des Unternehmens. Und die Nachfrage wächst stetig.

„In den vergangenen vier oder fünf Jahren hat es enorm zugelegt“, erläutert Schmiglewsky. „Die Menschen kaufen für Hochbeete, für den Balkon oder eben für den eigenen Garten.“ Wer mit wenig Platz auskommen muss, für den würden sich Kräuter anbieten.

Balkonpflanzen seien entsprechend gezüchtet, erklärt der Fachmann. „Chili, Paprika, Tomate – die Pflanzen bleiben niedrig, und liefern dennoch gute Erträge. Wenn es Züchtungen für den Balkon sind, steht das auch normalerweise dabei.“

Welche Gemüsesorten liefern gute Erträge?

Überhaupt, welche Sorten von Gemüse bieten sich für hohe Erträge an? Die Hobbygärtnerin und Imkerin Pascale Sarge werkelt seit über zehn Jahren im eigenen Garten im Hochbeet. Welches Gemüse gibt gute Erträge? „Kohlrabi, Salate und Tomaten funktionierten bei mir recht gut“, berichtet sie.

Zu beachten ist dabei der Abstand zwischen den Pflanzen. „Bei Kohlrabi lasse ich meistens 15 Zentimeter Abstand, sodass die Pflanzen genügend Nährstoffe haben.“ Üblicherweise gibt es die Setzlinge auch immer mit dazugehörigen Anweisungen, wie sie am besten zu pflanzen sind.

Von Pflücksalaten ist sie überzeugt. „Die Salatblätter lassen sich ernten und wenn man ausreichend Blätter für die Fotosynthese an der Pflanze lässt, hat man die ganze Saison etwas davon.“ Allgemein gilt der Rat, das Salatherz stehenzulassen. So können neue Blätter nachkommen. Und Schmieglewsky nutzt den Raum zwischen den Salaten, um Kräuter anzubauen.

Das einfachste Tomatenbeet mit einem cleveren Trick

Bei Tomatenpflanzen übernimmt Sarge eine recht einfache Variante der Beetform: „Ich nehme einen 50 Liter Sack mit Pflanzerde, schneide ihn an der nach oben liegenden Seite in der Mitte auf und stecke die Tomatenpflanzen einfach in die frisch gekaufte Erde, ohne sie in ein Beet oder Töpfe umzusetzen.“

Das Rankgerüst improvisiert sie mit einer Schnur, die zwischen zwei eingedrehten Schrauben an einer Hauswand gespannt ist.

Wie lange geht die Saison?

Je nach Wetter und Standort halten die Pflanzen bis hinein in den späten Sommer oder gar den Frühherbst, erklärt Schmiglewsky von Mauk Gartenwelt. „2023 hatten wir Verhältnisse, bei denen bis Oktober hinein Gemüse geerntet werden konnte.“ Paprika hat auf einem sonnigen Flachdach in Karlsruhe sogar noch Anfang November 2023 Früchte getragen, wie der Redaktion bekannt ist.

Sarge nutzt bei ihren Pflanzungen auch gerne die Saat, die sie mit Freunden und Bekannten austauscht. „Das bringt Abwechslung in die eigene Ernte“, erläutert sie. Wer möchte, könne auch das Saatgut verwenden, das nach der Ernte bei gekauften Setzlingen übrigbleibt. „Wem eine Sorte besonders gut geschmeckt hat, der macht das manchmal auch so“, erklärt Schmiglewsky.

Kundinnen und Kunden nutzen aktuell das Wochenende dazu, um Pflanzen zu kaufen und gleich zu Hause ins Beet zu setzen. Tamar Wedd aus Pfinztal ist mit ihrer Familie bei Mauk. In ihrem Wagen stehen die kleinen Töpfe mit gelbfleischigen Tomaten, Chili, Minze und Basilikum.

Heilkräuter sind mittlerweile groß angesagt

„Es ist schön, raus in den Garten zu gehen und das frische Gemüse von der Pflanze zu pflücken.“ Nicht nur für Salate, sondern auch für Tee. Dafür hat Wedd auch Minze gekauft. Die Imkerin Pascale Sarge baut für Tee auch Kamille, Fenchel oder Schafsgarbe an. Die Popularität von Heilkräutern habe in den vergangenen Jahren auch stetig zugelegt.

Kundin Lilith Tersch hat unter anderem Physalis, Ochsenherztomaten und Buschbohnen in ihrem Wagen. „Es macht Freude, den Pflanzen zuzusehen, wie sie größer und kräftiger werden – einfach ein schönes Gefühl.“ Nicht jeder der Setzlinge entwickle sich aber nach den Erwartungen.

„Zuletzt hatte ich Erdbeeren angepflanzt, die sind leider nicht so gewachsen, wie ich es mir erhofft hatte.“ Letztlich, betont Tersch, gehe mit solchen Erfahrungen auch ein ständiges Lernen einher.

Die Begeisterung für das Gärtnern steckt offenbar schnell an. Monika Matthias aus Durlach hat ihre Freundin Camen Grimm mit zum Setzlingskauf mitgenommen. „Ich habe sie mit der Leidenschaft angesteckt“, erklärt Matthias verschmitzt. „Und meine Tochter fängt auch schon an mit dem Gärtnern.“