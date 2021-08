Seit einer Woche können Menschen ein Zertifikat für eine überstandene Corona-Infektion in der Apotheke abholen. In Karlsruhe wird das rege genutzt. Allerdings müssen Apotheker noch viel Aufklärung leisten.

Seit Anfang der Woche dürfen Apotheken ein Zertifikat für Genesene ausstellen. Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, können sich die Erkrankung so bescheinigen lassen. In der Karlsruher Zentral-Apotheke in der Kaiserstraße „wird das Angebot eifrig genutzt“, sagt Apothekerin Gesine Senecal.

Ganz reibungslos läuft das allerdings nicht. „Wir müssen viele Leute aufklären“, so Senecal. Tatsächlich sind die Regularien nicht ganz einfach. Den Genesenen-Nachweis erhalten Menschen, die im vergangenen halben Jahr erkrankt waren.

Für das Zertifikat müssen sie ein gültiges Ausweisdokument und einen positiven PCR-Test, der nicht länger als 180 Tage zurückliegen darf, mitbringen. „Vielen ist das nicht ganz klar, was sie brauchen“, beobachtet Senecal. Ohne den entsprechenden Nachweis darf die Apotheke das Zertifikat nicht ausstellen.