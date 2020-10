Genossenschaft installiert in der Karlsruher Gartenstadt 300 Nistkästen

Die gefiederten Bewohner der Gartenstadt in Karlsruhe-Rüppurr können sich pünktlich zum kaltnassen Herbsteinbruch über neue Behausungen freuen. Die Genossenschaft Gartenstadt e.G. lässt derzeit 300 Vogelhäuser an den Fassaden des Viertels montieren.

Der Hintergrund: Infolge umfangreicher Sanierungsarbeiten am Gebäudebestand in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind wichtige Nistmöglichkeiten für die Vögel verloren gegangen.

„Wir müssen heute entsprechend der Vorschriften zur Wärmedämmung absolut dichte Häuser bauen. Dabei fallen zwangsläufig viele Nistplätze weg“, erklärt Ralf Neudeck, Vorsitzender der Genossenschaft.

Die Vögel würden sich sonst unter lose Dachziegel oder durch die früher übliche Spalte zwischen Dachstuhl und Mauerwerk zwängen. Das sei nach einer Sanierung nicht mehr möglich. Man achte deshalb darauf, nicht während der Brutperiode zu bauen, um die Tiere nicht zu stören. Im Anschluss würden den Vögeln mit den neuen Kästen vollwertige Ausweichquartiere angeboten.

Die Vogelhäuser aus Holz wurden in den Hagsfelder Werkstätten gezimmert. Mehrere Modelle werden den unterschiedlichen Ansprüchen der verschiedenen Vogelarten gerecht. Es gibt Versionen, die gleich mit drei Nistplätze aufwarten.

Häuser sollen Sperlinge oder Schwalben ansprechen

„Diese Vogelhäuser sollen besonders Vögel ansprechen, die bevorzugt in Kolonien leben – etwa Sperlinge oder Schwalben“, erklärt Artur Bossert, Vorsitzender des NABU Karlsruhe, der die Genossenschaft bei dem Projekt berät.

Andere, eher klassisch gehaltene, Exemplare mit einem Nistplatz dienten Vögeln, die eher für sich bleiben, wie zum Beispiel dem Hausrotschwänzen, als Behausung. 60 der 300 geplanten Nistkästen hängen bereits, die anderen sollen in den kommenden Monaten folgen. Nach Angaben der Wohnungsgenossenschaft werden perspektivisch sogar noch mehr Vogelhäuser in der Gartenstadt installiert.

Genossenschaft arbeitet mit Naturschützern zusammen

„Das Thema Umweltschutz ist für uns seit jeher wichtig und gewinnt auch in der gesamten Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Wir wollen eine grüne Gartenstadt sein. Egal, ob es um die Verbesserung der Energieeffizienz unserer Gebäude, den Bezug unseres Stromes aus erneuerbaren Energien oder den Schutz der Vögel geht“, sagt Neudeck und fügt hinzu, „aus diesem Grund sind wir kooperatives Mitglied beim NABU und arbeiten bei solchen Vorhaben eng mit den Naturschützern zusammen.“

Zahlreiche Projekte wurden im Rahmen dieser Zusammenarbeit bereits verwirklicht: So hat der Werkhof der Gartenstadt 2018 ein altes Trafohäuschen in eine Fledermaushöhle verwandelt. Nistplätze für Vögel wurden schon am Hochbunker am Irisweg geschaffen. Am Holderweg lässt die Genossenschaft ein ganzes Grundstück seit Jahren ungenutzt. Hier ist ein sogenannter Vogelschutzwald entstanden – ein wichtiger Rückzugsort für die Tiere.

Auch ein Taubenschlag ist geplant

Künftig soll in Grünwinkel ein Taubenschlag großes Schwalbenhaus für hunderte Vögel entstehen. Damit das Federvieh auch genug zu fressen hat, werden in den Grünanlagen der Genossenschaft Blühwiesen angelegt, in denen sich Insekten prächtig entwickeln können.