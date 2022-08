Die Frau, die im vergangenen Jahr versucht hatte, ein Kleinkind gegen den Willen seines Vaters an sich zu bringen, ist laut Gericht eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Episode in der Kaiserstraße

Die 51 Jahre alte Frau, die im Juni vergangenen Jahres auf der Karlsruher Kaiserstraße versucht hat, ein Kleinkind gegen den Willen des Vaters an sich zu bringen, wird in einer Psychiatrie untergebracht. Das Landgericht hat dafür die Weichen gestellt. Die Einsichtsfähigkeit der Frau in ihr Tun sei zum Zeitpunkt der Tat vollständig aufgehoben gewesen, ebenso ihre Schuldfähigkeit, betonte der Vorsitzende Richter Ralf Kraus.

Die Frau leidet seit rund 20 Jahren unter paranoider Schizophrenie. Das Geschehen an jenem Frühsommertag nahe dem Kaufhaus Karstadt hatte für erhebliches Aufsehen gesorgt. Urplötzlich näherte sich damals die Frau dem Familienvater und versuchte, ihm sein Kleinkind abspenstig zu machen.

Es entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf das Kind Schürfwunden davontrug. Die 51-Jährige erweckte Passanten gegenüber kurzfristig den Eindruck, nicht sie selbst, sondern der Mann wolle das Kind ungerechtfertigt an sich bringen.

Beispiel für „Drehtürpsychiatrie“

Nach Überzeugung des Gerichts ist die Frau ein Beispielfall für sogenannte „Drehtürpsychiatrie“. Dabei kommt ein Patient mit seelischer Erkrankung in die Klinik, wird dort medikamentös so eingestellt, dass die Symptome zurückgedrängt sind, und verlässt das Krankenhaus wieder.

Außerhalb der Klinik hingegen unterbleibt die notwendige Medikation, sodass sich die entsprechenden Symptome alsbald wieder einstellen. In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten hat die Frau mehrere Dutzend stationäre Aufenthalte in der Psychiatrie hinter sich gebracht.

Entsprechend hat sie laut Gericht eine „ganz schwere Krankheitssymptomatik“. Wie Gutachterin Andrea Haarnagel während des Unterbringungsverfahrens erläutert hatte, ist bei der Patientin der gesamte Symptom-Katalog des schizophrenen Spektrums anzutreffen. Es handelt sich demzufolge um ein „überdauerndes Wahnsystem“, das die Frau im Bewusstsein habe handeln lassen, sie müsse das Kind vor Gefahren retten.

Wiederholungsgefahr

Bereits vor rund fünf Jahren hatte die Beschuldigte versucht, ein Kind an sich zu bringen. Nach Überzeugung des Gerichts bestünde ohne die jetzt beschlossene Unterbringung in der Psychiatrie immer wieder die Gefahr, dass sich solche Ereignisse wiederholen. Die 51-Jährige sei mithin eine Gefahr für die Öffentlichkeit; entsprechende Taten seien geeignet, den Rechtsfrieden empfindlich zu stören.

Die Prognose ist für die Frau nach Einschätzung des Vorsitzenden Richters Ralf Kraus eher ungünstig. Dafür spreche der bisherige schwere und chronische Verlauf der Krankheit ebenso wie das fehlende soziale Netz der Frau. Auch bestehe bei ihr nicht die Einsicht in die Notwendigkeit einer konsequenten medikamentösen Behandlung, erklärte Kraus.

Gleichwohl sieht das Gericht eine Perspektive für die Frau, die einst ein Einser-Abitur abgelegt hatte und anschließend Jura studierte. Sofern sie sich auf die psychiatrische Behandlung einlasse, könne es Lockerungen bis hin zum betreuten Wohnen geben, hieß es.