Anschlag geplant?

Gericht will Urteil im Karlsruher Terrorprozess sprechen

Plante ein 22-Jähriger einen islamistischen Anschlag? Jedenfalls wollte er in Kehl ein Sturmgewehr kaufen. Der Staatsanwalt will ihn hinter Gittern sehen, der Verteidiger will einen Freispruch. Nun urteilt das Gericht.