Erweiterung von 70 auf 1.700 Tonnen

Germersheimer Gefahrstofflager wird erweitert: „Sollen unsere Kinder in einer explosiven Gegend aufwachsen?“

Gegen die Erweiterung des US-Gefahrstofflagers in Germersheim hat sich eine Bürgerinitiative formiert. Das Problem liegt nicht nur an den Stoffen, sondern auch an einer ganz unerwarteten Stelle.