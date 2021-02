Sieben Monate nach Abschluss der Architektenwerkstatt zur Zukunft des Ettlinger Tors hat sich der Karlsruher Gemeinderat das Ergebnis des Planspiels nicht zu eigen gemacht. Mit den Grünen und der CDU als treibenden Kräften schmetterte das Stadtparlament die Stadtverwaltung ab.

Nun ist es wieder völlig offen, wie und wann die Südseite des Knotens aus der Fächerachse Via triumphalis und dem künftigen Stadtboulevard Kriegsstraße über dem Autotunnel mit stattlichen Bauwerken gefasst wird. Das widersprüchliche Wettbewerbsergebnis mit zwei Favoriten gilt nun nicht ein Mal als Basis für unbefristetes Überlegen. Einig ist man sich nur, dass irgendwann was direkt am Ettlinger Tor passieren soll.