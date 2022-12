Wenn gute Geschichten Herz und Seele erwärmen, so musste den Zuhörern im Schlossgarten am Samstagnachmittag warm werden – angesichts ungemütlicher Temperaturen gewiss ein angenehmer Nebeneffekt.

Das Badische Staatstheater mit seiner Sparte Volkstheater – vertreten durch Leiterin Christina Niessen – hatte sich vorgenommen, Geschichten an Menschen zu verschenken.

Und zwar die Lieblingserzählungen von zwei Profis, die auf dem mit Kerzen geschmückten Wegabschnitt unweit der Rollschuhbahn Platz nahmen.

Sängerin Nike-Marie Steinbach und Volkstheaterdarsteller Roland Brunner trugen auf lebendige Weise weihnachtliche Texte vor, die ihnen besonders am Herzen lagen.

