Erste Pläne in den 1970ern

Geschichte der U-Strab: Der lange Weg zur Karlsruher Unterpflasterbahn

Nach zehn Jahren Bauzeit werden der Straßenbahntunnel unter der Kaiserstraße und die Gleise auf der Kriegsstraße am 12. Dezember offiziell in Betrieb genommen. Erste konkrete Pläne für einen Tunnel durch die Innenstadt waren schon in den 1970er Jahren präsentiert worden.