Geschichte des Valentinstags: Mehr als eine Erfindung der Blumenläden

Seit den 1950er Jahren wird der Valentinstag in Deutschland gefeiert. Dahinter steckt aber mehr, als nur eine Marketing-Strategie der Blumenläden. Ursprünglich war der Tag nicht nur für Liebespaare gedacht.

Kein romantisches Ende: Der Überlieferung nach wurde Valentin von Terni am 14. Februar 269 nach Christus hingerichtet. Heute fliegt die Fluggesellschaft Lufthansa an seinem Todestag jährlich rund 900 Tonnen Rosen um die Welt: Am Valentinstag gibt es nun mal traditionellerweise rote Rosen für den Partner.

Seit den 1950er-Jahren wird der Valentinstag auch in Deutschland gefeiert, ausgelöst von amerikanischen Soldaten. Wie der Beiname „Tag der offenen Herzen“ zeigt, standen dabei in den ersten Jahren aber nicht nur Liebespaare im Mittelpunkt, sondern die Nächstenliebe in der Gesellschaft.

Das macht auch die erste redaktionelle Berichterstattung in den BNN deutlich, datiert auf den 17. Februar 1970. Darin geht es um Karlsruher Junggärtner, die älteren Mitbürgern in Altenheimen mit Blumengebinden eine Freude machten. Der Text ist ein kurzes Interview mit dem Verbandsgeschäftsführer des Badischen Gartenbauverbands, Heinrich Walser, das den Titel „Hunger nach Blumen“ trägt.

Blumenläden aus der Umgebung schalten Anzeigen

Sechs Jahre später sieht die Situation schon anders aus. Die Blumenindustrie wirbt mit dem Slogan „Sag es mit Herz, sag es mit Blumen“. Vierzehn Blumenläden aus Karlsruhe und der Umgebung machen Werbung in den BNN.

Gleichgeblieben ist seither die jährliche Berichterstattung der Zeitung, bei der Bilder von roten Rosen und Herzschokolade nicht zu kurz kommen. In den Beiträgen geht es um die Tradition des Valentinstags oder, deutlich häufiger, den Profit der Blumengeschäfte.

„Valentinstag erfreut die Blumenhändler“ (1991) oder „Der Valentinstag lässt die Kassen klingeln“ (1998) lauten die Schlagzeilen. Allerdings ist der Valentinstag keine Erfindung des Blumenhandels, der damit das Geschäft nach den Wintermonaten ankurbeln möchte, wie oftmals von bösen Zungen behauptet wird.

Liebeslotterie im antiken Rom mit Losentscheid

Der Überlieferung nach soll der heilige Valentin junge Paare nach christlicher Sitte getauft haben, und das gegen das strikte Verbot des damaligen Kaisers Claudius I.

Eine andere Quelle besagt, dass er Paare mit bunten Blumensträußchen aus seinem Klostergarten beschenkt habe.

Bereits im antiken Rom stand der 14. Februar im Zeichen der Liebe: In einer Liebeslotterie kamen Frauen und Männer durch Losentscheid zueinander. Die Kirche übernahm diesen Brauch, nur dass den jungen Leuten anstelle eines Partners ein christlicher Heiliger zugelost wurde.

Dessen Leben und Taten sollten sie sich zum Vorbild nehmen. Allerdings schlief der Brauch ein und wurde erst wieder im 14. Jahrhundert in England und Frankreich gepflegt. Von dort aus wanderte der Valentinstag über die USA nach Deutschland.

Segensgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare

Und was den heiligen Valentin betrifft: Auch für die christliche Kirche hat sich sein Namenstag im Laufe der Zeit geändert.

In vielen Gemeinden finden auch heute noch Gottesdienste speziell für Paare an diesem Tag statt, erzählt der Jugendpfarrer Johannes Treffert aus dem Dekanat Karlsruhe. „In vielen Gemeinden sind die Segensgottesdienste auch schon Tradition.“

Neu daran ist, dass in den vergangenen Jahren unter den Besuchern nicht immer nur heterosexuelle, sondern auch gleichgeschlechtliche Paare sind. Offiziell sind diese von den Segnungen ausgeschlossen, viele Priester tolerierten die Feiern aber oder förderten diese sogar, wie Treffert sagt, um zu zeigen, dass sie die Linie der katholischen Kirche in diesem Punkt nicht mittragen.

„Feiern mit homosexuellen Paaren gab es auch davor schon vereinzelt“, sagt Treffert. Durch die Entscheidung des Vatikans im vergangenen Jahr, wonach gleichgeschlechtliche Paare weiterhin nicht kirchlich heiraten dürfen, sei das Thema aber nochmals befeuert worden.

Im vergangenen Jahr hat Treffert erstmals selbst einen Segensgottesdienst für alle Paare gefeiert. „Die Feiern sind ehrliche Gottesdienste mit den Menschen im Vordergrund“, erklärt er seinen Antrieb.

Am 14. Februar soll die Feier dieses Jahr wiederholt werden. Die sexuelle Orientierung der Paare soll dabei aber keine Rolle spielen, daher dürfen alle Paare den Gottesdienst zur Segnung besuchen.