Gesucht werden die schönsten Karlsruher Weihnachtsdekorationen

Schicken Sie uns Bilder Ihrer Weihnachtsdekoration an die Mail-Adresse redaktion.karlsruhe@bnn.de und schreiben Sie, was die Dekoration ausmacht. Bitte verwenden Sie für die Mail den Betreff „Weihnachtsdekoration“. Die schönsten Beispiele veröffentlichen wir zusammen mit Ihren Anmerkungen zur Gestaltung in den Badischen Neuesten Nachrichten und auf bnn.de in einer gesonderten Bildergalerie.