GEW: Hunderte demonstrieren im Südwesten für bessere Bildung

Hunderte Menschen haben nach Angaben der Bildungsgewerkschaft GEW auch im Südwesten für bessere Bildung demonstriert. Aktionen gab es in Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Konstanz, wie der regionale GEW-Geschäftsführer Matthias Schneider am Samstag in Stuttgart berichtete.

Für den bundesweiten Protest schlossen sich über 170 Bildungsorganisationen, Gewerkschaften sowie Eltern- und Schülervertretungen zum Bündnis „Bildungswende jetzt!“ zusammen.

Angespannte Lage im Bildungssystem bringt Menschen auf die Straße

„Kinder brauchen mehr Geld“ – so lautete die Aufschrift eines Plakats bei der Demonstration in der Stuttgarter Innenstadt. Es gebe Hunderte unbesetzte Lehrerstellen im Land und sinkende Schülerleistungen. Die angespannte Lage im Bildungssystem mache auch vielen Menschen im Südwesten zu schaffen, hieß es.

Bei einer unlängst vorgestellten Umfrage sahen 77 Prozent der 746 in Baden-Württemberg befragten Menschen den Mangel an Lehrkräften als ernsthaftes oder sehr ernsthaftes Problem an, wie das Ifo-Institut in München mitgeteilt hatte.

Bei der repräsentativen Meinungsumfrage hielten zudem 60 Prozent der Befragten im Land Lernrückstände durch Corona für ein erhebliches Problem. Nicht ausreichend sanierte Schulgebäude beklagten etwas mehr als die Hälfte der Befragten.