Nach dem gewaltsamen Tod eines 55-Jährigen in der Gartenstraße haben Kriminaltechniker den Tatort unter die Lupe genommen und Spuren gesichert. Der mutmaßliche Täter kam einstweilen in eine psychiatrische Klinik.

Nachdem am späten Abend des Mittwochs ein 34 Jahre alter Mann in der Karlsruher Gartenstraße seinen 21 Jahre älteren Mitbewohner mit mehreren Messerstichen getötet hat, verdichten sich nach BNN-Informationen die Anzeichen dafür, dass eine psychische Erkrankung des mutmaßlichen Täters bei der Bluttat eine Rolle gespielt haben könnte.

Wie berichtet, verfügte der Ermittlungsrichter am Donnerstag gemäß einem Antrag der Staatsanwaltschaft die einstweilige Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Fachklinik. Zu der Frage, ob er sich gegenüber den Ermittlern zur Tat und seinen Motiven geäußert hat, hüllen sich die Behörden derzeit in Schweigen.

Für einen wahnhaften Zustand des 34-Jährigen bei Begehung der Bluttat spricht etwa der Umstand, dass dem 55-jährigen Opfer noch nach dessen Tod weitere Verletzungen zugefügt wurden. Beide Männer hatten in ein und derselben Wohnung gelebt. Weitere Personen sollen nicht in der Altbauwohnung gemeldet sein.

Leichnam am Universitätsklinikum Heidelberg obduziert

Kurz vor Mitternacht war der Mann im Polizeirevier Weststadt in der Moltkestraße erschienen und hatte die Beamten über die Bluttat in Kenntnis gesetzt. Sofort rückten mehrere Streifenwagen in Richtung Gartenstraße aus. In der beschriebenen Wohnung fanden die Einsatzkräfte das leblose Opfer.

Spezialisten der Kriminaltechnik haben in der Zwischenzeit am Tatort Spuren gesichert und die Gewalttat dokumentiert. Der aufgefundene Leichnam wurde zur Obduktion in die Gerichtsmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg gebracht. In der Nachbarschaft heißt es, dass viel Blut geflossen sein soll, als der Jüngere der Männer den Älteren mit dem Messer getötet hat.

Über eine mögliche vorausgegangene Auseinandersetzungen ist nichts bekannt, ebensowenig darüber, ob Alkohol bei der Tat eine Rolle gespielt haben könnte. In der Straße war das dramatische Geschehen vom Vortag am Freitag zentrales Gesprächsthema.