Die meisten Menschen mit hohem Körpergewicht machen in ihrem Alltag die Erfahrung von Gewichtsdiskriminierung. Viele leiden ihr Leben lang darunter.

Die Aktivistin Sabine Fischer schreibt in einem Essay von „guten Dicken“ und „schlechten Dicken“. Die guten sind jene, die gesellschaftlichen Erwartungen an sie erfüllen wollen. Sie übernehmen die Überzeugung, dass Dicksein per se schlecht ist und setzen alles daran, nicht mehr dick zu sein. Die „schlechten Dicken“ lehnen diese Sichtweise auf sich selbst ab. Soweit sie es denn können.

Denn ungefragte negative Kommentare, Abwertungen, Ausgrenzungen und Beleidigungen treffen „gute“ und „schlechte“ mehrgewichtige Menschen gleichermaßen. Hier kommen vier von ihnen zu Wort.