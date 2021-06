Starkregenfälle

Von Überschwemmungen verschont – hat Karlsruhe nur Glück?

Starkregenfälle haben in Baden-Württemberg zuletzt an mehreren Orten für Überschwemmungen und vollgelaufene Keller gesorgt. In Karlsruhe gab es solche Meldungen schon länger nicht mehr im großen Stil. Hatte die Stadt nur Glück?