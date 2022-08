Giftige Nosferatu-Spinne treibt sich schon länger in Karlsruhe rum

Georg Riedel entdeckt eine giftige Nosferatu-Spinne nachts in seiner Wohnung. Sie ist die erste bestätigte Sichtung in Pforzheim. Zwei Jahre zuvor hat er bereits eine ähnliche Begegnung in Karlsruhe gemacht.

Erstaunlich groß – so nimmt Georg Riedel eine Spinne in seinem Badezimmer wahr und knipst ein Foto. Das es sich bei dem gemusterten Exemplar um die giftige Nosferatu-Spinne handelt, war dem Karlsruher damals noch nicht klar.

Der Fotograf speichert das Bild in seinem Archiv und schaut es zwei Jahre nicht mehr an. Erst nach einem Artikel in den BNN erinnert er sich an die Begegnung. „Schreckmoment für den Blaulicht-Reporter“, titeln die Redakteure aus Pforzheim und klären über die Giftklauen der Spinne auf, die vorher noch nie in Pforzheim gesichtet wurde.

In Karlsruhe und Umgebung ist die Art inzwischen sehr häufig. Hubert Höfer, Biowissenschaftler

„In Karlsruhe habe ich sie aber schon vor zwei Jahren gesehen“, ist sich Riedel sicher. Und tatsächlich: Hubert Höfer vom Naturkundemuseum bestätigt, dass es sich um ein Männchen der Nosferatu-Spinne handelt.

Sie ist eine der wenigen Spinnen, die mit ihrem Giftklauen durch die Haut eines Menschen dringen kann. Das fühlt sich ähnlich an wie ein Wespenstich. Die Spinne springt ihre Beute im Gegensatz zu anderen auch an, anstatt sie im einem Netz zu fangen. Ihren Namen hat die Nosferatu-Spinne durch die Zeichnung einer Fratze auf ihrem Rücken bekommen.

Spinne kommt aus dem Mittelmeerraum

Bis vor einigen Jahren war die Nosferatu-Spinne nur im Mittelmeerraum bekannt, dann breitete sie sich auch entlang des Rheins aus. „In Karlsruhe und Umgebung ist die Art inzwischen sehr häufig, gerade wird sie von ,überall’ gemeldet“, sagt Biowissenschaftler Höfer.

Er weiß auch, wie man sich am besten vor den Tieren schützt: „Schützen kann man sich ähnlich wie gegen Wespen durch Vermeidung von direktem Kontakt, nicht Anfassen oder in die Ecke drängen.

Es spreche aber nichts dagegen, die Spinnen mithilfe von Gefäßen oder im Zweifelsfall dem Staubsauger aus dem Haus zu bringen.“ Dass Menschen allergisch auf das Gift der Spinne reagieren, ist nicht bekannt.

Riedel weiß jetzt zwar, welches Exemplar ihm da begegnet ist, Angst hat er trotzdem nicht. Und das obwohl er neulich eine weitere Nosferatu-Spinne gesehen hat. „Hinter dem Badezimmerschrank“, sagt er. Er habe sie nicht entfernen können, ob sie noch dort sitzt, weiß er nicht. „Es war aber auch nur eine ganz kleine.“