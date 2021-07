Die Bauarbeiten brachten den Bewohnern kurz Hoffnung, dann aber kam der Aushang im Treppenhaus: Ein Eigentümer will die Glasfaser-Offensive der Telekom in der Karlsruher Südweststadt nicht unterstützen.

Die Baustellenschilder und Baken stehen noch da, als schon die ersten Verträge abgeschlossen werden: In den vergangenen Wochen hat die Telekom Glasfaserkabel in der Wohnanlage „Alter Brauhof“ in der Karlsruher Südweststadt verlegt.

Eine junge Frau hat das Angebot der Telekom-Vertreter vor Ort angenommen und freut sich darüber, künftig eine bessere Verbindung im Homeoffice zu haben.

Ihre Nachbarn einige Häuser weiter gucken derweil in die Röhre: Sie haben einen Aushang ihrer Gebäudebetreuung im Flur vorgefunden, der sie verwirrt zurücklässt.