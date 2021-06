An der Haltestelle in Neureut laufen Menschen gegen 7.30 Uhr auf und ab – immer wieder fragen Neueingetroffene andere Fahrgäste nach Abfahrtszeiten und Busrouten. Beim Warten auf den Ersatzverkehr ärgert sich eine Frau über die Karlsruher Verkehrsbetriebe (KVV).

Auf der Strecke zum Europaplatz steigen Fahrgäste gleich zweimal um. Bei normalem Betrieb dauert die Fahrzeit laut Fahrplan etwa 25 Minuten. Durch den Umweg mit dem Ersatzverkehr und die Wartezeiten beim Umsteigen brauchen KVV-Nutzer am Freitag zwischen 40 und 50 Minuten.

Bereits an der Haltestelle „Neureut-Kirchfeld“ herrscht Verwirrung. Keiner weiß genau, ob überhaupt Bahnen fahren. Eine Frau fragt mehrmals, ob eine S-Bahn in Richtung Innenstadt noch kommt. Nach dem Online-Fahrplan der KVV sollte eine Bahn der Linie S1 in Richtung Europaplatz um 7.42 Uhr abfahren. Und tatsächlich: Um 7.45 Uhr rollt ein Zug an die Haltestelle. Allerdings ist die Bahn überfüllt.