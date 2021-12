Glückloser Kupferdieb in Karlsruhe: Bestohlener entdeckt Diebesgut wenig später

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Lagerhalle in der Hermann-Schneider-Allee eingestiegen und hat dort Beute gemacht. Wie die Polizei berichtete, ließ der Dieb Kupferteile im Wert von knapp 1.500 Euro mitgehen, außerdem nahm er eine Plastikwanne und Holzbalken an sich.

Der Inhaber der Halle meldete den Diebstahl gegen 8.30 Uhr am Samstagmorgen. Anschließend fuhr er mit Schrottteilen zu einer Entsorgungsfirma in der Zimmerstraße, um diese dort abzugeben. Wie es der Zufall will, entdeckte er dort seine zuvor als gestohlen gemeldeten Kupferteile. Sofort benachrichtigte er die Polizei, welche anschließend bei der Entsorgungsfirma Hinweise einholten, wer das Kupfer abgegeben hatte.

Die Beamten statteten dem 34-jährigen Dieb in der Nussbaumsiedlung einen Besuch ab und stießen dort auf die Plastikwanne und die Holzbalken. Gegen den unglücklichen Langfinger wird nun ermittelt.