Wer seine Vermögensanlage breit aufstellen und damit auch widerstandsfähiger machen möchte, sollte grundsätzlich eine Anlage in Gold berücksichtigen, so die Sparkasse Karlsruhe . Dabei steht gar nicht so sehr die mögliche Wertsteigerung des Edelmetalls im Vordergrund. Vielmehr ist an dieser Stelle die besondere Schutzfunktion des Goldes herauszustellen, die es für die Stabilität des Gesamtvermögens hat, sollte es zu einer Krise kommen.

Stabil über die Krisen hinweg

Denn Gold ist Geld: Es ist anders als Papiergeld nicht beliebig vermehrbar und hoch liquide. Damit ist Gold ein sehr gutes Wertaufbewahrungsmittel. Es hat sich seit Jahrtausenden – allen Wirtschaftskrisen, Kriegen und Währungsreformen zum Trotz – bewährt.

Zusätzliche Expertise aus der benachbarten Goldstadt

Um dieses Ziel zu erreichen ist es nicht erforderlich, dass Sie selbst Goldmünzen oder -barren kaufen und diese möglicherweise sogar zuhause „sicher“ aufbewahren. Denn mit dem Sparkassen-Anlagegoldkonto können Sie sicher und sehr einfach Ihre Anlageziele verfolgen. Bei dem Sparkassen-Anlagegoldkonto handelt es sich um ein in Gramm-Gold geführtes Konto der Sparkasse Pforzheim Calw, dem Kooperationspartner der Karlsruher Sparkasse. Die Sparkasse Pforzheim Calw verfügt dabei über eine langjährige Expertise auf dem Gebiet des Edelmetallhandels.

Mit dem Sparkassen-Anlagegoldkonto investieren Sie in physisches Gold, welches Sie sich jederzeit ausliefern lassen könnten. Aufgrund der marktüblichen Wertschwankungen des Goldpreises, empfehlen die Experten der Sparkasse grundsätzlich die Investition mittels Sparplan. Hiermit umgehen Sie sehr einfach mögliche Timing-Risiken und bauen kontinuierlich, Gramm für Gramm ein Vermögen – und damit auch ein Stück Sicherheit – auf: planmäßig, individuell, zu fairen Preisen und äußerst günstigen Konditionen. Nebenbei benötigen Sie für Ihr Gold auch keinen eigenen Safe, denn dieses liegt sicher verwahrt und bewacht in einem Sparkassen-Tresor.

Ein Investment in Edelmetalle ist Ihr Weg in eine solide und nachhaltige Vermögenssicherung. Mit dem Sparkassen-Anlagegoldkonto bieten die Finanzexperten den Kunden einen ausgezeichneten und sehr einfachen Weg an.