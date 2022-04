„Es hat eine lange Tradition, dass die Stadt Firmen, Institutionen oder auch Einzelpersonen ehrt, die sich durch ehrenamtliches Engagement für die Gesellschaft einsetzen“, so Käuflein.

Die Firma GoTo Technologies Germany, ein Software-Unternehmen, dessen Hauptsitz in Boston ist und das in Karlsruhe rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, wurde vom Stadtjugendausschuss und vom Kinderschutzbund Karlsruhe für die Ehrung vorgeschlagen. In der Begründung wurde die Firma als „ein Unternehmen mit Vision und Herz für soziale Projekte sowie bedürftige Menschen“ beschrieben.

Unter anderem stellt die Firma seit 2017 Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder zur Verfügung, die über den Stadtjugendausschuss und die Durlacher Tafel verteilt werden. In den Jahren 2018 und 2019 unterstützen Mitarbeiter den Stadtjugendausschuss beim Auf- und Abbau der Kinderspielstadt Karlopolis, und auch beim 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte hat das Unternehmen immer wieder mitgewirkt und Spenden erlaufen. Dem Kinderschutzbund halfen die Mitarbeiter bei diversen Umzügen und bei der Renovierung des neuen Kleiderladens.

„Ein solches Engagement ist unbezahlt, aber auch unbezahlbar“, versichert Käuflein und bedankt sich bei Standortleiter Hartmut von Berg sowie den Koordinatorinnen der ehrenamtlichen Einsätze, Kathrin Bohnert und Regina Reiß.

GoTo Technologies Germany aus Karlsruhe gibt Mitarbeitern für Ehrenamt zwei Tage frei im Jahr

„Das Unterstützen von sozialen Projekten ist für uns eine Selbstverständlichkeit, es ist sozusagen in der DNA des Unternehmens verankert“, erklärt Hartmut von Berg und fügt hinzu, dass der Stadtjugendausschuss, die Durlacher Tafel und der Kinderschutzbund regelmäßig unterstützt werden.

„Es gibt aber auch etliche kleinere Projekte, in denen wir uns engagieren“, sagt er. „Die Mitarbeiter bekommen auf Firmenkosten pro Jahr zwei Tage zur Verfügung gestellt, an denen sie sozialen Einrichtungen helfen können“, so von Berg. „Das ist auch gut für die Teambildung.“