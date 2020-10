Grippeimpfstoff wird in Karlsruher Apotheken knapp

Hohe Nachfrage und die saisonalen Lieferengpässe machen die Suche nach einem Grippeimpfstoff in diesem Herbst zu einem schwierigen Unterfangen. Wir haben uns in Karlsruhe umgehört.

Der Bedarf nach grippalem Impfstoff sei im Vergleich zum Vorjahr um fast das doppelte gestiegen, sagt Daniel Kirchner von der Apotheke am Bärenweg in Neureut. „Wegen der anhaltenden Pandemie sind Grippeimpfungen in diesem Jahr gefragter denn je. Wenn man sich schon nicht gegen Covid-19 impfen lassen kann, dann zumindest gegen die Grippe“, betont Kirchner. Und Kirchner ist mit dieser Einschätzung nicht alleine. Gleich mehrere Apotheker geben bei einer stichprobenartig angelegten Umfrage der BNN Ähnliches zu Protokoll.