Es sind dicke Brocken wegzuräumen an der Kreuzung der Fritz-Erler-Straße mit der Markgrafenstraße in der östlichen City. Ganz praktisch ist das am Montagmittag zu verstehen: Massige Asphaltplatten liegen auf der Fahrbahn Richtung Süden.

Ringsum dominiert die Farbkombi Rotweiß. Ab sofort und für den Rest der Woche kommen vom Kronenplatz im Norden zum Mendelssohnplatz im Süden nur noch Bahnen und Fußgänger durch.

Die zurzeit größte Baustelle speziell für den Radverkehr in der City blockiert jetzt vollständig den Bereich zwischen den Bahnschienen und dem mehrstöckigen Gebäude des Jugend- und Begegnungszentrums jubez am Kronenplatz. Sowohl für Autofahrer als auch für den Radverkehr ist die Fahrbahn Richtung Süden komplett dichtgemacht.

Radfahrer verlieren in Markgrafenstraße regelmäßig Orientierung

Bagger, Radlader, schwere Lkw und kleine, bewegliche Rüttler bereiten am Montag den Boden für die Asphaltmaschinen, die ab Dienstag eine neue Fahrbahndecke bringen.

Alle paar Minuten verlieren trotz Umleitungsangebot Radfahrer aus der Markgrafenstraße die Orientierung an den Bauzäunen. Schlau ist, nach Norden auszuweichen auf die leicht ansteigende Fläche zum Narrenbrunnen vor dem Eingang des jubez. Dort geht es auf der Brücke über die Fritz-Erler-Straße und zur Waldhornstraße jenseits der Straßenbaustelle.

Die Variante südlich der Markgrafenstraße ist länger, denn erst am Mendelssohnplatz kann man die andere Seite der Fritz-Erler-Straße erreichen. Vor allem aber führt dieser Weg unweigerlich über vier Treppenstufen vor dem Eckhaus an der Kreuzung, wo die Bauarbeiten für die neue Radfahrspur laufen.

Zwischen Markgrafenstraße und Mendelssohnplatz entsteht Richtung Süden Platz für Radfahrer auf der Fahrbahn. Aktuell sind die neuen Konturen schon deutlich zu erkennen. Fußgänger haben den Gehweg künftig offiziell für sich allein. Das entsprechende Schild ist schon montiert.

Autos müssen bis 27. August abbiegen

Für den Autoverkehr bedeutet die aktuelle Sperrung einen Umweg Richtung Durlacher Tor. Für Motorisierte, die aus dem Zirkel, der Unterführung unter dem Schlossplatz oder der Tiefgarage unter dem Platz kommen, geht es voraussichtlich bis einschließlich Samstag zwangsläufig links ab, sobald sie die Ampelkreuzung am östlichen Ende der Fußgängerzone erreichen. Jeweils aktuelle Informationen bietet das Mobilitätsportal der Technologieregion Karlsruhe im Internet.

Was Radler betrifft: Die Baustelle unterbricht gleich zwei viel von ihnen benutzte Verbindungen. Das zeigt sich auch jetzt mitten in den Sommerferien.

Als Nord-Süd-Route attraktiv ist die Fritz-Erler-Straße in Verlängerung der Rüppurrer Straße für Menschen aus allen südlichen und südöstlichen Stadtteilen, die abgasfrei und mit Pedalkraft zur östlichen Innenstadt wollen, zum Schloss oder auf den Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) als wichtiges Ziel. Als Ost-West-Achse bedeutend ist die Markgrafenstraße.

Wir können an vielen zentralen Stellen schon gut fahren. Radfahrerin aus der Oststadt

Eine Radlerin aus der Oststadt verirrt sich gründlich bei dem Versuch, wie gewohnt vom Alten Friedhof am Künstlerhaus vorbei zum Lidellplatz und weiter in die Innenstadt zu rollen. „Ich finde Radfahren in Karlsruhe super“, sagt die 42-jährige Frau, die aus dem Allgäu andere Bedingungen gewohnt ist und auch viel in der Welt herumreist. „Wir können hier an vielen zentralen Stellen schon gut fahren.“

Läuft alles wie geplant, wird es bereits in der kommenden Woche für Fahrzeuge wieder möglich, die Baustelle von Nord nach Süd zu passieren. Ganz abgeschlossen sein sollen die Arbeiten am Samstag, 3. September.

Mit Fahrradspuren, die provisorisch für einige Stunden eingerichtet wurden, sogenannten Pop-up-Radwegen, hatten organisierte und privat engagierte Karlsruher Radfahrer in den zurückliegenden Jahren mehrfach gezeigt, dass sie die nun realisierte Lösung für die bisherige Problemstelle fordern. Der Umbau war auch vonseiten der Stadt lange geplant. Realisiert wird er jetzt, weil der Bau der Kombilösung mit Untertunnelung der Kriegsstraße fertig ist.