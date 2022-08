Am Baggersee Grötzingen haben Hunde ihren eigenen Badestrand

Sommerzeit ist Badezeit: Bei heißen Temperaturen zieht es viele Menschen an die Badeseen in der Region. Die Abkühlung in natürlicher Umgebung ist bei Einheimischen wie Auswärtigen beliebt. Wir schauen uns heute den Baggersee Grötzingen an.

Der Grötzinger Baggersee, inmitten des Bruchwalds, entstand im Rahmen des bis 1983 andauernden Kiesabbaus. Erst seit 2015 ist das Baden in dem 25 Hektar großen See, das bis dahin nur geduldet wurde, tatsächlich offiziell erlaubt.

Dafür hatte sich die Bürgerinitiative „Natürlich baden im Grötzinger Baggersee“ um Armin Fenske eingesetzt, die im Jahr 2013 zu diesem Zweck 2.440 Unterschriften gesammelt hatte. Per Gemeinderatsbeschluss erfolgte dann 2014 in den Sommermonaten ein Probebadebetrieb.

Um den Einfluss des Badebetriebs auf das Gewässer sowie die wassergebundene Fauna beurteilen zu können, wurde vorab eine Umweltbewertung erstellt.

Gewässerqualität im Baggersee Grötzingen ist ausgezeichnet

Der idyllisch im Bruchwald gelegene See, der bequem umrundet werden kann, besteht aus einem Südwestteil und einem Nordostteil, die über einen fünf bis sechs Meter tiefen und etwa 40 Meter breiten Kanal miteinander verbunden sind.

Der nördliche Teil des Baggersees liegt inmitten des Naturschutzgebiets „Weingartener Moor –Bruchwald Grötzingen“ mit einem besonderen Amphibienvorkommen. Die Gewässerqualität ist ausgezeichnet. Da die Gänse den Badebetrieb nicht scheuen, finden sich hier auch hin und wieder ihre Hinterlassenschaften.

Badestelle

Das Baden für Mensch und Tier ist ausschließlich am südlichen Teil des Sees in den verschiedenen Nutzungszonen, auf die Bojen im Wasser hinweisen, gestattet. Hier befindet sich direkt am Ufer ein grobkörniger Sandstrand mit schöner Liegewiese am Waldrand.

Auch die Hunde kommen an einem extra ausgewiesenen Badestrand zu ihrem Vergnügen. Ferner gibt es einen speziellen Pferdeeinstieg, wobei der Zugang zum Wasser für Pferde nur von Sonnenaufgang bis 10 Uhr erlaubt ist.

Freizeitangebote

Den Baggersee teilen sich Badegäste und Taucher sowie Angler mit Berechtigung in speziell eingeteilten Zonen. Es gibt zwei Toiletten bei der Liegewiese sowie Sitzbänke und Müllbehälter. Das Befahren des Sees ist nur mit Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft möglich.

Ein gastronomisches Angebot in der Nähe findet sich im Fischerheim. Das Grillen sowie das Rauchen und jegliches offene Feuer sind verboten.

Verkehrsanbindung

An der Bruchwaldstraße, etwa fünf Gehminuten von den Liegewiesen entfernt, finden sich kostenfreie Stellplätze für rund 120 Pkw. Ferner gibt es 20 offizielle Parkplätze, die unmittelbar an den See angrenzen. Allgemein empfiehlt sich die Anreise per Rad.

Von der Haltestelle der S4/S5 Grötzingen sind es 2,5 Kilometer Strecke. Näher ist es von der 0,5 Kilometer entfernten Haltestelle Roßweid der Buslinie 32.

See wird an Feier- und Wochenendtagen überwacht

Sicherheit

An Feiertagen und an Wochenenden gibt es eine Überwachung des Sees durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Durlach in der Wachstation „Adlerwarte“. Ehrenamtliche Naturschutzwarte drehen hier vorzugsweise am Wochenende ihre Runden und weisen auf die am See geltenden Regeln hin.

Kindertauglichkeit

Der flache Einstieg der gut überschaubaren Badebucht ist auch bei Familien mit Kindern beliebt, die sich nicht daran stören, dass auch Sonnenanbeter ohne Schwimmbekleidung hier anzutreffen sind. Spielgeräte sind nicht vorhanden.

Besucherstimmen

Da sie hier mit ihrer Hündin Ronja ins Wasser steigen kann, ist für Andrea Leibold aus Bankenloch der Baggersee in Grötzingen ihre erste Wahl. „Man will und kann das Tier ja nicht immer so lange allein lassen“. Zumal ihr Labrador eine echte Wasserratte ist und den Wasserspaß im Kreis anderer Fellnasen sichtlich genießt.

Fazit

Tolles Naturerlebnis für Mensch und Tier mit ungezwungenem Baggersee-Feeling. Daumen hoch.

Navigationsadresse

Im Stadtbühl 1, 76229 Karlsruhe.