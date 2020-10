Suche nach Drogen

Beamte finden Drogen bei Verkehrskontrolle in Karlsruhe-Grötzingen

Die Polizei hat am Montagvormittag in Grötzingen eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Drogen durchgeführt. Dabei fanden die Beamten geringe Mengen an Marihuana und LSD.