Diebesgut in Höhe von 2.500 Euro: Einbrecher plündern Haus in Grötzingen

Einbrecher haben sich zwischen Sonntagmittag und Mittwochmorgen in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Knittelberg in Grötzingen zu Schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter die Terrassentür auf, um in das Gebäude eindringen zu können. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Unbekannten entwendeten Diebesgut in Höhe von 2.500 Euro.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Durlach in Verbindung zu setzen.