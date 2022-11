Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck in zwei Häusern in Grötzingen

Am Freitagabend ist es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern in Grötzingen gekommen. Während bei einem Haus nichts entwendet wurde, erbeuteten die Diebe beim zweiten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei meldet, dass die Diebe sich im Zeitraum zwischen 16.40 Uhr und 23 Uhr Zugang zu den in der Straße Am Liepoldsacker gelegenen Häusern verschaffen. Sie drangen jeweils von der Gebäuderückseite ins Innere ein und suchten dort nach Wertgegenständen. Während sie in einem der Anwesen wohl leer ausgingen, konnten sie im zweiten einiges erbeuten.

