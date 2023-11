Eine Frau hat am Donnerstag einen Fußgänger in Karlsruhe angefahren und verletzt. Der Mann starb im Krankenhaus.

In Karlsruhe-Grötzingen ist am Donnerstag ein 74 Jahre alter Mann von einem Auto angefahren und so schwer verletzt worden, dass er am Abend starb.

Eine Frau fuhr zuvor gegen 13.55 Uhr mit ihrem Auto von einem Privatgrundstück auf die Kallmorgenstraße, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe jetzt mitteilte.

Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall in Karlsruhe-Grötzingen

Die 67-Jährige übersah den Fußgänger und fuhr ihn an. Der 74-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo er noch am Donnerstag seinen Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.