In Grötzingen steppt bald der Bär: Zwischen dem 23. und dem 25. Juni kommen Musik- und Kulturfans bei der diesjährigen Kulturmeile auf ihre Kosten. Was alles auf dem Programm steht.

Das badische Malerdorf Grötzingen ist am Wochenende vom 23. bis zum 25. Juni Schauplatz der zehnten Grötzinger Kulturmeile.

30 Bands mit über hundert Musikern sollen für ein abwechslungsreiches Musikprogramm sorgen, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Von Rock und Pop über Balladen bis hin zur klassischen Musik spannt sich der Bogen der zweitägigen Musikunterhaltung. Auch ein Programmpunkt mit Comedy ist für diesen Tag vorgesehen.

Die veranstaltende Arge Grötzingen in Kooperation mit der Stadt Karlsruhe und der Ortsverwaltung Grötzingen haben rund 30 bildende Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die ihre Exponate ausstellen. Die Kunstwerke sind dann auf den Straßen und Plätzen sowie in ausgewählten Hinterhöfen im Grötzinger Ortskern zu sehen.

Ortskern von Grötzingen wird zur Kunst- und Kulturzentrum

Eine besondere Kunst-Attraktion wird in der Tiefgarage unter der Begegnungsstätte geboten. Unter der Bezeichnung „Hall of Spirit“ zeigen dort verschiedene Maler und Bildhauer aus der Region und aus dem Ausland, originelle und inspirierende Werke. Ergänzend hierzu bieten die Stände von zehn Kunsthandwerkern ein inspirierendes Kunst- und Kulturerlebnis im gesamten Grötzinger Ortskern.

Der traditionelle Fassanstich um 17 Uhr wird ein ganz besonderer sein. Guntram Prochaska, künstlerischer Leiter

Offizielle Eröffnung der Kulturmeile ist am Samstag, 24. Juni. „Der traditionelle Fassanstich um 17 Uhr wird ein ganz besonderer sein“, verspricht der künstlerische Leiter Guntram Prochaska. Denn dieser soll „angesungen“ werden.

Anna Krämer wird den Programmpunkt moderieren. Die Sängerin und Komödiantin will dabei das Publikum dazu inspirieren, so schrill zu singen, dass durch die Schallwellen ein bereitgestelltes Glas zerbricht. In dem Glas soll sich der „Ring der Augusta“ befinden, der dann in freiem Fall eine Maschinerie in Gang setzen soll, die am Ende das Bierfass ansticht, heißt es von den Veranstaltern.

Auf der Pfinz findet ein Bootsrennen aus Recyclingmaterial statt

„Auch für ein unterhaltsames Kinderprogramm wird gesorgt sein“, sagt die Mitveranstalterin Veronika Pepper. So können die Kleinen, unter fachkundiger Anleitung aus Recyclingmaterial Boote bauen. Diese sollen sich auf der Pfinz ein Rennen liefern. An der Fischtreppe werden am Sonntag um 17 Uhr die Boote ins Wasser gelassen. Mit der Strömung erreicht das schnellste Boot das Ziel an der Mühlstraße. Die Siegerboote werden bei einer Ehrung auf dem Niddaplatz prämiert.

Ohne ein solch breites ehrenamtliches Engagement ist eine Kulturmeile nicht darstellbar. Guntram Prochaska, künstlerischer Leiter

Ein Höhepunkt der dreitägigen Kulturveranstaltung wird die samstägliche Mitternachts-Show mit Freddy Sahin-Scholl sein. Aus 30 Metern Höhe wir der Castingshow-Teilnehmer singen.

„Von der Stadt Karlsruhe erhalten wir einen finanziellen Zuschuss, der aber nur zehn Prozent des Gesamtbudget abdeckt“, erklärt die Ortsvorsteherin Karin Eßrich. Der Rest werde aus Sponsoren- und Spendengeldern sowie über ehrenamtliches Engagement finanziert. „Ohne ein solch breites ehrenamtliches Engagement ist eine Kulturmeile nicht darstellbar“, sagt Guntram Prochaska und ergänzt „wir sind keine professionellen Veranstalter sondern wollen ein aktives und anspruchsvolles Gemeinschaftsleben gestalten“. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.