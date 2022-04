Lkw-Fahrer stößt beim Rückwärtsfahren auf A5 bei Grötzingen in ein Auto

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagmittag auf der A5 bei Grötzingen die Ausfahrt verpasst. Nachdem er den Rückwärtsgang eingelegt hatte, ist er in ein Auto gestoßen.

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstag gegen 14 Uhr auf der A5 an der Ausfahrt in Richtung Grötzingen rückwärts gefahren und mit einem Auto kollidiert.

Laut Informationen der Polizei nahm der 49-Jährige die falsche Ausfahrt und legte deshalb den Rückwärtsgang ein.

Das hinter ihm haltende Auto habe er wohl übersehen, weswegen es zur Kollision kam.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.