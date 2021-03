Primeln, Narzissen und Stiefmütterchen: Die Einkaufswagen leuchten am Tag der Wiedereröffnung in bunten Farben. Der Andrang auf die Karlsruher Blumen- und Gartenmärkte ist groß. Viele Menschen wollen den Balkon oder den Garten auf Vordermann bringen.

Daniela Schebek kann es kaum erwarten. 15 Minuten vor Öffnung der Gartenwelt Mauk in Grötzingen steht sie am Montagmorgen vor den Glastüren am Eingang. Sie gehört zu den ersten Kunden am Tag der Wiederöffnung der Gartencenter und Blumengeschäfte.

Kurz nach neun Uhr herrscht auf dem Parkplatz dann reger Betrieb. „Für mich sind Blumen wichtiger als offene Kirchen“, sagt Schebek. Sie ist Stammkundin und hat der Öffnung entgegengefiebert. „Der Mauk gehört bei mir eigentlich zum Wocheneinkauf dazu.“ Primeln, Narzissen und Stiefmütterchen: Die Einkaufswagen in Grötzingen leuchten in bunten Farben.

Wir haben mit dem schnellen Anlauf gerechnet. Die Leute wollen ihren Garten fit machen. Paul Roodakker, Betriebsleiter Gartenwelt Mauk Grötzingen

Besonders diese Frühblüher, aber auch Küchenkräuter und erste Obstpflanzen wie Himbeeren und Brombeeren für den Garten sind gefragt, weiß Paul Roodakker. Der Betriebsleiter von Mauk in Grötzingen ist zufrieden mit dem Start. „Wir haben mit dem schnellen Anlauf gerechnet. Die Leute wollen ihren Garten fit machen“, sagt Roodakker.

Pflanzen für das Frühbeet kauft am Montagmorgen ein Ehepaar aus Grötzingen. Der Kofferraum ihres Autos ist nach dem Einkauf voll geladen. Auch Pflanzen für den Friedhof und für den Balkon haben sie eingekauft. „Es ist total genial, dass wieder offen ist“, freut sich eine Kundin aus Söllingen. „Blumen bringen Freude. Ich baue mir zu Hause damit eine Wohlfühloase auf.“

Kunden hatten Schwierigkeiten mit Click&Collect-Angebot

Während der Schließung konnten Kunden bei Mauk über Click&Collect einkaufen. Das ist bei Blumen aber gar nicht so einfach. „Die Pflanzen will man vorher sehen“, sagt Roodakker. „Und auch für uns ist es schwer zu beurteilen. Ob der Kunde schon blühende Blumen will oder welche, die noch geschlossen sind.“

Viele Kunden nehmen erst mal eine Nase voll Blumenduft, wenn sie rein kommen. Christine Steinbach, Inhaberin Steinbach-Floristik

„Die Kunden haben sich schwergetan mit Click&Collect“, sagt Christine Steinbach. Die Inhaberin von Steinbach-Floristik am Hauptfriedhof ist froh, dass sie ihre Kunden wieder vor Ort beraten kann. Am Montagvormittag hat sie bereits zwei Beratungsgespräche für Blumenschmuck für Trauerfeiern geführt. Bis zur Wiedereröffnung wurden diese per Telefon geführt. Genauso liefen die Blumenbestellungen. „Viele wissen dann aber nicht, wie die Blumen aussehen. Dann ist es schwierig“, sagt Steinbach.

Gefragt sind gut duftende Blumen

In ihr Geschäft darf maximal ein Kunde kommen. „Mehr ist mir noch zu heiß“, sagt die Inhaberin. Am Montag warten zeitweise vier bis fünf Kunden vor der Tür. Gefragt ist „alles, was duftet“, zum Beispiel Tulpen, so Steinbach. „Viele Kunden nehmen erst mal eine Nase voll Blumenduft, wenn sie reinkommen.“

Begrenzte Anzahl an Kunden, Abstand halten, Maskenpflicht und reichlich Desinfektionsmittel gibt es auch in den Karlsruher Gartencentern. „Pünktlich zum Start der Gartensaison“, so Constanze Kreil von Dehner, hat der Gartenmarkt in Mühlburg wieder geöffnet. Zuvor war der Tierbedarf nebenan geöffnet, der Gartenmarkt hatte ein Click&Collect-Angebot. „Nun ist der Verkauf in allen Abteilungen unter genauer Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften wieder erlaubt“, so Kreil.

Wenige Meter nebenan bilden sich am Montag vor dem Bauhaus Menschenschlangen – allerdings für das weiter bestehende Click&Collect-Angebot für andere Waren des Markts. Geöffnet ist hier der „Stadtgarten“-Bereich. Ohne Reservierung können Kunden neben Blumen und Pflanzen wieder Blumenerde, Dünger und Töpfe kaufen, teilt Bauhaus mit. Reguliert wird die Kundenanzahl im Markt durch ein Ampelsystem, das Bauhaus bereits im ersten Lockdown eingeführt hat.

Der Bedarf an Pflanzen und Erde ist groß

Auch bei Hornbach in Hagsfeld und Grünwinkel ist der Gartenbereich geöffnet. „Der Bedarf an Pflanzen, Erden, Dünger und Co. ist schon jetzt groß. In Kürze werden wir ein Volumen erreicht haben, dem unsere Branche nicht mehr allein durch Onlinebestellungen sowie Click&Collect gerecht werden kann“, so Kenan Karabag, Gebietsleiter der Hornbach Baumarkt AG in einer Mitteilung.

Ein Sack Erde und ein Dutzend gelbe und lila Stiefmütterchen kauft am Montag ein Ehepaar aus Daxlanden bei Dehner. „Damit der Balkon wieder schön bunt wird“, sagt die Kundin fröhlich.