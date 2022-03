Ukrainerin in Karlsruhe will herzkrankes Kind aus Kiew retten

Tanja Kunzmann aus Karlsruhe will ihren Landsleuten in der Ukraine helfen. Der herzkranke Matvij braucht dringend eine Operation - doch in Kiew ist das derzeit undenkbar.

„Wenn ich die Nachrichten sehe, bin ich jedes Mal fassungslos. In mir kommt dann eine große Trauer auf“, sagt Tanja Kunzmann. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit 2008 mit ihrem Mann und drei Kindern in Grötzingen.

Die 43-Jährige, die einst in der Deutschen Botschaft in Kiew gearbeitet hat, will nicht nur lamentieren, sondern ihren Landsleuten helfen. Ihre Schwester Julia und deren beiden Kinder sind bereits bei ihrer Familie in Grötzingen untergekommen. Als große Patchwork-Familie leben sie nun auf engem Raum im Malerdorf.

Ihre Schwester ist bereits seit Anfang März hier, als die Attacken auf Kiew immer näherkamen. Jene wiederum weiß von einer Familie in der ukrainischen Hauptstadt, die dringend eine Bleibe in der Region benötigt. „Die Familie hat ein dreijähriges Kind mit einem angeborenen Herzfehler, das schon zweimal operiert wurde. Eigentlich sollte es jetzt wieder operiert werden“, berichtet Tanja Kunzmann. Aber das gehe nicht, weil die Klinik in Kiew keine derartigen OP aktuell mache. „Verwundete haben Vorrang.“ Zudem sei die Klinik schon mehrfach beschossen worden.

Karlsruherin sucht für herzkranken Matvij eine Klinik in Deutschland

Nun ist die Familie auf der Suche nach einer Klinik in Deutschland, bei der es möglich wäre, dass der Junge – sein Name ist Matvij – die notwendige Operation erhalten könnte.

„Seine Mutter und sein Vater sind sehr verzweifelt“, fährt die Karlsruherin mit ukrainischen Wurzeln fort. Aktuell befinden sie sich in der Nähe von Lemberg (Lwiw). In den Westen des Landes ist die Kleinfamilie nach dem Terror der russischen Angreifer auf Kiew geflüchtet. Eine sichere Bleibe in Deutschland wäre der nächste Schritt.

„Am besten wäre die Region Heidelberg/Karlsruhe. Weil dort bereits Bekannte leben“, so Kunzmann. Sie hofft auf die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region Nordbaden/Kurpfalz. Ihr 67-jähriger Vater und der Mann ihrer Schwester befinden sich nach wie vor in der ukrainischen Hauptstadt. Ihr Schwager ist für die Versorgung der Menschen mit Medikamenten und Lebensmitteln eingesetzt.

„Mein Vater ist über 60. Er könnte also ausreisen. Aber er hat gesagt, er bleibt. Er lässt sich von seiner Heimaterde nicht vertreiben“, sagt die Tochter. Sie bange jeden Tag um ihren Vater und ihren Schwager und natürlich um all ihre Landsleuten in diesem schier aussichtslos scheinenden Krieg gegen Putins Armee.

Auf der Flucht aus der Ukraine dem Schicksal ausgeliefert

Die Grötzingerin kennt Kiew aus dem Effeff, sie ist dort aufgewachsen. „Wenn man all die Zerstörung dieser einst so schönen Stadt sieht – es ist schrecklich. Wie in einem Horrorfilm“, sagt sie mit bitterer Stimme.

Auch ihre Schwester Julia hat mit den Kindern eine mehrtägige Odyssee hinter sich. Auf ihrer Flucht seien sie „dem Schicksal ausgeliefert“ gewesen. Sie hätten nicht fliehen können, wenn sie angegriffen worden wären. Tanja Kunzmanns Mann und ihr Schwager hatten sie an der polnischen Grenze schließlich abgeholt. Der Schock sitzt noch tief.

In Karlsruhe können sie sie durchatmen, kein Alarm, der sie in die Keller treibt. Mittelfristig sucht auch ihre Schwester mit ihren Kindern eine eigene Unterkunft. Das wünschen sie sich auch für die Familie um den kleinen Matvij, die aktuell in der Westukraine festsitzt. „Hier bei uns gibt es Gott sei Dank sehr viel Unterstützung – von Nachbarn, Bekannten und Freunde, vor allem auch von der Familie meines Mannes und meiner Schwägerin in Grötzingen“, betont Kunzmann. Für sie ist die Rolle als Vermittlerin und Helferin in der Krisensituation völlig selbstverständlich. Sie hofft vor allem auf eines: Auf Frieden und dass möglichst viele der tapferen Verteidiger der Ukraine überleben.