Zeugen gesucht

Unbekannte brechen in Grötzinger Apotheke ein und stehlen mehrere Tausend Euro Bargeld

Diebe haben am vergangenen Samstag in einer Apotheke in Grötzingen ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten brachen zunächst die Glasscheiben ein und stahlen dann Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro.