Unbekannte brechen mehrere Gartenhäuser in Karlsruhe-Grötzingen auf

Unbekannte sind zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 14 Uhr in mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in der Bruchwaldstraße in Karlsruhe-Grötzingen eingebrochen. Laut Pressemitteilung der Polizei gelangten die Diebe durch einen aufgeschnittenen Gartenzaun auf das Gelände der Kleingartenanlage.

Dort hebelten sie die Türen mehrerer Hütten auf und durchsuchten anschließend die Innenräume und Schränke nach Wertgegenständen. Neben Werkzeugen nahmen die Unbekannten auch Elektronikartikel an sich. Den Wert der entwendeten Gegenstände kann die Polizei bisher noch nicht sagen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter (07 21) 4 90 70 in Verbindung zu setzen.