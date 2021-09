Sperrung der B3

Vier Verletzte bei Unfall in Karlsruhe-Grötzingen

Bei einem Unfall an einer Ampelkreuzung der B3 in Karlsruhe-Grötzingen am Sonntagmittag wurden vier Menschen verletzt. Laut Polizei sind zwei Autos zusammengestoßen. Die Unfallaufnahme läuft noch, weshalb die Polizei auch noch nichts zur Schwere der Verletzungen sagen kann.