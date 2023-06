Die Zukunft des Grötzinger Wochenmarkts auf dem Rathausplatz, der im Sommer nur aus einem einzigen Stand – Obst und Gemüse – besteht, bewegt die SPD-Ortschaftsratsfraktion. Auch das Parken des Lieferwagens vor dem Stand wird als störend empfunden.

SPD-Fraktion mit Anfrage zur aktuellen Situation

Ob weitere Stände geplant sind und warum die Hagsfelder Werkstätten nicht mehr vertreten seien, war Gegenstand einer Anfrage bei der jüngsten Sitzung. Zudem wollten die Sozialdemokraten wissen, ob nicht eine mobile Kaffeebar zur Attraktivitätssteigerung ins Auge gefasst werden könnte.

Anders als in den übrigen Stadtteilen ist für den Grötzinger Wochenmarkt nicht das städtische Marktamt zuständig, sondern die Ortsverwaltung selbst. Es handele sich „nicht im eigentlichen Sinn um einen Wochenmarkt“, so die Ortsverwaltung in ihrer Stellungnahme, sondern um „einen mobilen Verkaufsstand“. Unter anderem sei weder die Regelmäßigkeit eines wöchentlichen Angebotes gegeben, noch bestehe ganzjährige Anwesenheitspflicht des Beschickers, wie in der Marktsatzung festgelegt. Kleine Verkaufsstände und Beschicker könnten diese hohen Vorgaben nämlich nicht leisten.

Beschicker beklagen zu wenige Käufer

Grötzingen böte hier „eine Nische“. Doch die Beschicker beklagten zu wenig Zuspruch durch Käufer, was sich in sehr geringem Umsatz niederschlage. Außerdem sei Durlach mit seinem großen Wochenmarkt und übrigen Geschäftsangebot zu nah und mit dem Bus gut zu erreichen, selbst für ältere Bürger Grötzingens, so Ortsvorsteherin Eßrich auf Nachfrage.

Fischwagen im Winter geplant

Mithin sei es schwierig, mehr Beschicker, so wie vor Corona üblich, zu finden. Im Winter sei wieder der Fischwagen vertreten. Eine Brettener Bäckerei habe Interesse bekundet, ihren Wagen donnerstags aufzustellen. Ob es zu einem Probemonat und im Anschluss zu einem dauerhaften Verkaufsstand komme, bleibe abzuwarten.

Auch solle abgewogen werden, ob die zwei Bäckereien im Umfeld des Grötzinger Rathausplatzes negativ beeinträchtigt würden. Allerdings sei das Brettener Sortiment eher auf Elsässer Spezialitäten ausgerichtet.

Aus personellen Gründen seien die Hagsfelder Werkstätten nicht mehr regelmäßig in Grötzingen vertreten. Auch ein Kaffeemobil wäre grundsätzlich möglich, doch bislang habe sich kein Interessent bei der Ortsverwaltung gemeldet.

Der Rathausplatz erinnert an einen Industrieparkplatz. Silke Bergerhoff

SPD-Ortschaftsrätin

Der Rathausplatz mit dem geparkten Fahrzeug des Marktbeschickers erinnert Silke Bergerhoff (SPD) „an einen Industrieparkplatz“. Gerade Menschen mit eingeschränkter Mobilität müssten drum rumlaufen. Außerdem leide der Platzcharakter. Karen Eßrich berichtet, der Marktbeschicker wolle den Stand zukünftig umdrehen, dass nicht sein Obst und Gemüse, sondern er die Sonne abbekomme. Das Fahrzeug parke er hinter dem Stand, sodass er jederzeit Nachschub auflegen könne.

Auch für Thorsten Daubenberger (MfG) sei „das Auto kein Schönheitscharakter“, besonders wenn der Wagen schon freitagabends mitten auf dem Platz stünde. Darauf wolle sie ihn auf jeden Fall noch einmal ansprechen, so die Ortsvorsteherin.