Im Zuge des Bedarfsplans Schiene im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist die Neubaustrecke/Ausbaustrecke (NBS/ABS) Mannheim-Karlsruhe den Maßnahmen des Vordringlichen Bedarfs zugeordnet. Hierzu sind Grobkorridore und Linienvarianten zu vergleichen, um zu ermitteln, wo zukünftig die Gleise optimal verlaufen.

Die Strecke dient als Lückenschluss zu bereits laufenden Planungen und hat eine hohe Bedeutung für den Personen- und Nahverkehr, aber auch für den Schienengüterverkehr. Der Schienengüterverkehr in Karlsruhe besteht zu etwa 90 Prozent aus Transitverkehr, der Karlsruhe ohne Halt passiert. Mitte der 2030er Jahre soll gebaut werden.

Die Kommunen werden an der Entscheidungsfindung beteiligt

„Nach Abschluss des Prozesses der Trassenfindung wird die Präferenzvariante in ein Raumordnungsverfahren eingebracht und anschließend in einem mehrjährigen Verfahren – bei dem wiederum die betroffenen Kommunen beteiligt werden – planfestgestellt“, so die Informationsvorlage der Stadt.

Es handelt sich um eine Planung der Deutschen Bahn. Tobias Rahn, Stadtplanungsamt

„Gleich vorweg: Es handelt sich um eine Planung der Deutschen Bahn (DB)“, sagt Tobias Rahn vom Stadtplanungsamt, der den aktuellen Planungsstand des Projekts am Mittwochabend dem Ortschaftsrat Grötzingen zur Kenntnis gibt. Die betroffenen Städte und Gemeinden sowie Verbände und Organisationen seien eingebunden und hätten die Möglichkeit Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.

Drei rechtsrheinische Linienvarianten sind denkbar

Insgesamt sind von 16 durchgängigen Linienvarianten drei rechtsrheinisch verlaufende Kombinationen – „Karlsruhe muss im Deutschlandtakt bedient werden“ – denkbar: „Variante A mit Einbindung des Güterbahnhofs (Gbf) Karlsruhe über den Hauptbahnhof (Hbf) und Bahnhof Durlach, mit favorisierter „Huckepack-Lösung“: Ein Gleis liegt unter der Geländeoberkante, das zweite Gleis darüber.

Bei Variante B wird ebenfalls der Gbf eingebunden, das Gleis verläuft in offener Tieflage in westlicher Bündelung mit der Bundesautobahn A5. Für Variante C ist zur Anbindung des Hbf eine Querspange zwischen NBS/ABS und der Bestandsstrecke 4020 als machbar untersucht worden“, so die DB-Ausführungen. Zugrunde liege die Zugzahlenprognose 2030, die aber kommendes Jahr von der Zugzahlenprognose 2040 ersetzt würde.

Landschaftsschutzgebiete wurden „für nicht so hochwertig schützenswert befunden“

Im Fokus der Untersuchungen seien die Raumwiderstände gewesen, in der nur die beiden höchsten Klassen – vier für Gewerbegebiete und fünf für Wohngebiete – beachtet wurden, Landschaftsschutzgebiete wurden „für nicht so hochwertig schützenswert befunden“, so Rahn. Bei Variante A verliefe die Trasse in 400 Meter Entfernung zu den Aussiedlerhöfen, für Schutzmaßnahmen sei dann zu sorgen.

Gabriele Vorberg (GLG) moniert, dass Ackerland zerstört und Zufahrten zerschnitten würden. „Unterführungen sind geplant.“, sagt Rahn. Egon Siegrist (SPD): „Müssen in Zukunft schauen.“ Siegfried Schönberger (CDU) interessiert die Entscheidungsfindung. „Keine Mitsprache, Bahn hat öffentlich einsehbares Bewertungssytem“, so Rahn. Ortsvorsteherin Karen Eßrich (SPD) hält fest: „Bundestag muss entscheiden, zuvor kommt das Projekt in den Planungsausschuss.“