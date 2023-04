Kreativ sein, Lieblingsstücke selbst anfertigen, Freude an der Handarbeit: Das vermittelt an diesem Wochenende, bis einschließlich Sonntag, die „Nadelwelt“. Die internationale Veranstaltung findet in der Karlsruher Messe in Rheinstetten statt.

Der Marktplatz für Kreative umfasst so gut wie alles, was man von Hand machen kann. Nähen, Stricken, Häkeln, Filzen, Patchwork, Makramee, Spinnen – die Welt der Handarbeitsbegeisterten ist breit gefächert. Technik und Trends sind vielfältig. Birgit Seemayer aus Bretten ist begeistert von der Auswahl. „Ich kann mich nicht schnell entscheiden“, sagt die Besucherin.

Der Andrang und das Interesse der Besucher und Besucherinnen ist groß. Das lässt sich bereits vor dem Start der Veranstaltung um 10 Uhr am Freitag erahnen. Die Schlangen vor dem Eingang sind lang.

Ausstellende hoffen auf hohen Umsatz in Karlsruhe

Gleich dahinter, in der Aktionshalle, wird die textile Kunst präsent. Kreative und Hobby-Designer zeigen ihre Werke. Es sind zumeist weltweit vernetzte Gruppen, die hier ausstellen.

Entsprechend ist das Sprachgewirr. Der Arbeitskreis Textilkunst offeriert Exponate unter dem Titel „Wohin die Reise geht“, die Patchwork Gilde Deutschland stellt unter der Überschrift „Tradition bis Moderne XIi“ aus. Es sind vor allem Quilts, die wie Bilder anmuten.

Nadel-Welt Verbrauchermesse für Handarbeiten in der Messe Karlsruhe Öffnungszeiten: 31. März, 10 bis 18 Uhr, 1. April, 10 bis 18 Uhr, 2. April, 10 bis 17 Uhr Aussteller: rund 120 (wie im Vorjahr) Ausstellungsfläche (brutto): 10.000 Quadratmeter (wie im Vorjahr) Eintrittspreise: 14 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind kostenfrei ÖPNV: Stadtbahn 2 Richtung Rheinstetten (Haltestelle Leichtsandstraße/Messe). Shuttle-Bus zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe (Vorplatz) und Messe Internet: www.nadel-welt.de

Bei Susanne und Thomas Boerscheper stehen selbstgemachte Schachteln im Fokus. Die beiden haben sich schon vor der Corona-Pandemie über das große Interesse an ihren Behältnissen gefreut. Nun erwarten sie, dass der Umsatz von damals getoppt wird.

Auch Inge Gielen, die an ihrem Perlenstand, allerlei Glitzerndes im Angebot hat, möchte mindestens den Umsatz der Vor-Corona-Zeit erreichen. „Lieber aber mehr“, sagt sie und lacht.

Aussteller laden zum Staunen und selber machen ein

Der Trend zum Nähen scheint ungebrochen, denn der Stand vom Nähzentrum Senci mit seinen mehr als 30 Nähmaschinen ist stark frequentiert. Marketingleiterin Nicole König erläutert eine WLAN fähige Maschine. Von der App Artspira werden eigene Entwürfe an die Maschine übertragen und von ihr ausgeführt.

Ein paar Schritte weiter zeigt Elfriede Lübbers aus Aurich interessierten Damen und Herren wie es geht und lädt zum Workshop ein. Für alle, die an diesem Wochenende selbst kreativ werden wollen, bietet die Nadelwelt eine Fülle Mitmach-Möglichkeiten. In drei bis vierstündigen Kursen entstehen jeweils einzigartige Handarbeiten.