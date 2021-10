Simulierter Brand

Großeinsatz der Karlsruher Feuerwehr im Stadbahntunnel: Die Übung in Bildern

Die Karlsruher Feuerwehr hat am Samstagmorgen in der unterirdischen Station am Marktplatz für den Ernstfall trainiert. Eine brennende Stadtbahn mit Passagieren an Bord wurde simuliert.