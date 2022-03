Großeinsatz der Polizei beim Karlsruher Hauptbahnhof

Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch bestätigte, läuft derzeit ein Großeinsatz in der Fautenbruchstraße in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofs. Die Straße ist gesperrt.

Grund dafür ist eine Person im psychischen Ausnahmezustand.

Auf der Ettlinger Straße kommt es wegen des Einsatzes im morgendlichen Berufsverkehr zu Staus. Pendler sollen die Sperrung weiträumig umfahren und andere Wege in die Innenstadt suchten, rät die Polizei.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 10.00 Uhr]