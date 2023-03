Großeinsatz der Polizei wegen einer Geiselnahme in Karlsruhe. Der Täter oder die Täterin verschanzt sich offenbar im Gebäude. Show von Hundetrainer Martin Rütter und Meisterkonzerte sind abgesagt

In einer Apotheke in der Karlsruher Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Das teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, sagt Polizeisprecher Kai Lampe. Allerdings könne die Polizei derzeit noch keine Auskünfte zum genauen Tathergang machen. Auch ist unklar, ob es Verletzte gibt. Mittlerweile sind rund 15 Rettungswägen vor Ort. In Fahrzeugen mit Stuttgarter und Böblinger Kennzeichen sind Spezialkräfte angekommen. Das Gelände ist sehr weiträumig abgesperrt.

Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei verständigt. Der Anruf kam offenbar aus der Apotheke selbst. Anschließend begann ein Großeinsatz. Derzeit sind mehrere Einsatzfahrzeuge vor der Apotheke an der Ettlinger Straße im Einsatz.

Auch Rettungskräfte und Feuerwehr sind vor Ort. Der Täter oder die Täterin verschanzt sich offenbar im Gebäude. Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge Kontakt zu Täter oder Täterin.

Geiselnahme in Karlsruhe: Show von Hundetrainer Martin Rütter und Meisterkonzerte abgesagt

Wegen des Polizeieinsatzes wurden die beiden Großveranstaltungen auf dem Festplatz, die Show von Hundetrainer Martin Rütter in der Schwarzwaldhalle und die Meisterkonzerte im Konzerthaus, von der Polizei abgesagt. Hunderte Menschen werden schon in großer Entfernung informiert, dass sie nicht weiterkommen und die Veranstaltungen ausfallen.

„Wir hoffen, dass wir noch einige Leute davon abhalten können, nach Karlsruhe zu fahren“, sagt Pressesprecherin Maren Mehlis von der Karlsruher Messe.

Martin Rütter hat am Abend auf seiner Facebookseite und bei Instagram eine Videobotschaft veröffentlicht: Er informiert seine Fans über die Geiselnahme und appelliert an alle, nicht zur Halle zu kommen.

Selbst wer keine Karte habe, aber Menschen in Karlsruhe kenne, solle diese über das Geschehen informieren. Rütter sagt: „Vielleicht geht es ja glimpflich aus.“ Die Show falle am Abend aber in jedem Fall aus.

Straßen- und Stadtbahnen legen keine Stopps mehr an der Haltestelle „Kongresszentrum“ ein. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Bei einem Italiener in der Nähe läuft indessen der Betrieb normal weiter.

Laut Polizei können Bürger, die aufgrund der Absperrmaßnahmen derzeit nicht nach Hause kommen, in die Nebeniusschule in der Nebeniusstraße 22 gehen.