Unterbringung in Fachklinik

Großeinsatz in der Karlsruher Oststadt: Frau mit psychischer Erkrankung bedroht Betreuer mit Messer

Eine junge Frau hat am Mittwochnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in der Seubertstraße in Karlsruhe ausgelöst. Die Polizei brachte sie anschließend in einer Fachklinik unter.