Flammen auf P&C-Dach führen zu Großeinsatz in der Karlsruher City

Für Passanten und Anwohner ist es ein Schreckmoment: Mit vielen Fahrzeugen fährt die Feuerwehr am Karlsruher Zirkel vor. Doch am alten P&C-Gebäude gab es nichts zu löschen.

Besorgt bleiben Passanten am Montagmittag in der Karlsruher Kaiserstraße stehen: Erst riecht es verdächtig, dann rücken plötzlich neun Feuerwehrfahrzeuge, Polizei und Krankenwagen an.

In den Blick gerät schnell das Gebäude von Peek und Cloppenburg (P&C), das derzeit abgerissen wird. Der Karlsruher Feuerwehrchef Florian Geldner leitet den Einsatz am Zirkel – und gibt nach wenigen Minuten Entwarnung.

Zwar habe es auf dem Dach der Baustelle tatsächlich eine Rauchentwicklung gegeben. Die Bauarbeiter hätten aber alles im Griff gehabt. Der Rauch sei bei Trenn- und Schleifarbeiten entstanden.

Der Anrufer hat alles richtig gemacht. Florian Geldner, Feuerwehrchef

Die Einsatzkräfte alarmiert hatte ein Passant, der Flammen auf dem Dach gesehen hatte. „Der Anrufer hat alles richtig gemacht und hat nichts zu befürchten“, versichert Geldner.

„Wir kommen lieber einmal zu viel.“ Rund 25 Kräfte hatte er im Einsatz. Dies habe nicht zuletzt mit der Lage mitten in der Innenstadt zu tun. Am Ende sei die Sache aber ein Fehlalarm gewesen.

Zu Beginn des Einsatzes ging die Drehleiter nach oben. Ein Feuerwehrmann schaute aufs Dach und in die Etagen darunter. Derweil parkten weitere Fahrzeuge am Zirkel. Nach wenigen Minuten konnten alle wieder abrücken.

P&C reißt sein Gebäude im Herzen der Stadt ab. An gleicher Stelle soll dann ein Neubau entstehen.