Die Reinhold-Frank-Straße gehört zu den wichtigsten Nord-Süd-Achsen im Karlsruher Stadtverkehr. In einem Abschnitt geht es besonders eng zu. Dort wollen die Grünen nun die Parkplätze abschaffen.

Die Grünen-Fraktion beantragt die Aufhebung der Parkplätze in der Reinhold-Frank-Straße zwischen Mühlburger Tor und Kriegsstraße. Sie fordert mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger.

Deren Wege seien „völlig unterdimensioniert“, heißt es in ihrem Schreiben an die Stadtverwaltung. Die Aufhebung der Parkplätze sei daher die „letzte Möglichkeit“. Auch das kurzfristige Halten und das Parken in den Vorgärten solle unterbunden werden.

Streckenabschnitt ist ein Nadelöhr in Karlsruhe

Die Reinhold-Frank-Straße gilt in diesem Abschnitt als Nadelöhr. Die sonst in weiten Teilen vierspurige Nord-Süd-Verbindung vom Adenauerring über den Brauerboulevard und die L605 bis zur Autobahn ist hier zweispurig.

Radfahrer und Fußgänger teilen sich einen Streifen zwischen Vorgärten und Parkplätzen. In der Verwaltung ist das Problem seit Jahren bekannt, eine Lösung gibt es bislang nicht.

Nach einem Beschluss des Planungsausschusses hatte die Stadt ab 2010 versucht, einen Streifen der Vorgärten aufzukaufen. Das gelang laut den Grünen allerdings nicht.

Ladezonen nur noch in den Seitenstraßen

Im ersten Schritt solle die Stadt daher alle Parkplätze aufheben und stattdessen Ladezonen in den Seitenstraßen einrichten. Es gehe nicht nur um die geringe Breite des Radwegs. Derzeit bestehe eine hohe Unfallgefahr durch nicht korrekt abgestellte Autos oder unachtsam geöffnete Türen.

Im Anschluss müsse der Straßenquerschnitt neu gestaltet werden, um „mindestens die Regelbreiten für getrennte Fuß- und Radwege herzustellen“, schreiben die Grünen. Zudem solle die Verwaltung prüfen, ob an den Kreuzungen am Mühlburger Tor und mit der Kriegsstraße die Rechtsabbieger-Spuren zugunsten von Radfahrern und Fußgängern gestrichen werden können.