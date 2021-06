74-Jähriger fährt mit beschädigten Auto über die B 3 bei Karlsruhe

Ein 74-Jähriger ist mit einem schwer beschädigten Auto über die B 3 bei Karlsruhe gefahren. Die Polizei kontrollierte den Mann. Wegen seines schlechten Gesundheitszustand musste der 74-Jährige in eine Klinik.

In einem erheblich beschädigten Auto ist am Montagmorgen ein Mann über die Bundesstraße 3 und die Landesstraße 623 gefahren. Der 74-Jährige war in einem schlechten Gesundheitszustand, teilte die Polizei mit.

Zeugen meldeten gegen 10.30 Uhr einen beschädigten VW, der von der B 3 von Durlach in Richtung Ettlingen fuhr. Die Polizei fand das beschriebene Auto dann auf der rechten Fahrbahnseite der L 623 in Richtung Grünwettersbach. Dort kontrollierten sie das Auto und den 74-jährigen Fahrer.

Der VW war im Frontbereich stark beschädigt. Dazu war der 74-Jährige mit einem Rad auf der Felge unterwegs. Bei der Kontrolle wirkte der Gesundheitszustand des Fahrers zudem schlecht, weshalb ein Rettungsteam ihn in eine nahegelegene Klinik brachte.

Der Schaden an dem VW lag bei 8.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit, sodass ein Abschleppdienst das Auto abtransportierte. Die Polizei behielt den Führerschein des 74-Jährigen vorerst bei sich.