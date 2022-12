Einbrecher rauben zwei Wohnungen in Karlsuhe-Grünwettersbach aus

In Karlsruhe-Grünwettersbach kam es am Dienstag Abend zu zwei Einbrüchen und Diebstählen, bei denen Einbrecher jeweils die Terrassentür aufbrachen und Schmuck, Bargeld sowie Armbanduhren stahlen.

Zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser ist es am Dienstag in Karlsruhe-Grünwettersbach gekommen. Zwischen 16 und 22 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus Am Michaelsberg durch Aufbrechen der Terrassentür. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten durchsuchten und Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro stahlen.

Außerdem kam es am selben Abend zwischen 16 und 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Esslinger Straße. Ebenfalls über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Innere des Doppelhauses. Dort durchwühlten sie die Schränke und Schubladen und nahmen vier Herrenarmbanduhren an sich. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen Hinweise unter (07 21) 4 90 70 abzugeben.