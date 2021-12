Einbrecher waren am Montag in Grünwettersbach und der Karlsruher Waldstadt unterwegs

Zwei Einbrüche wurden der Karlsruher Polizei am Montag gemeldet: In Grünwettersbach erbeuteten die Täter Bargeld und in der Waldstadt blieb es lediglich bei einem Einbruchsversuch.

Ein gelungener Einbruch in Grünwettersbach und ein versuchter Einbruch und der Karlsruher Waldstadt wurden der Polizei am Montagabend gemeldet.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, brachen zwischen 7.30 Uhr und 22.40 Uhr unbekannte Täter in eine Wohnung in der Wingertgasse in Grünwettersbach ein. Sie beschädigten eine Glasscheibe und gelangten so in die Wohnung, wo sie Schränke und Schubladen durchsuchten. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt mit Bargeld als Beute.

Gegen 22.05 Uhr ereignete sich dann der nächste Vorfall. In der Karlsruher Waldstadt betrat eine unbekannte Personen den Garten eines Grundstücks. Die Bewohnerin bemerkte die Person im Garten, die daraufhin flüchtete.